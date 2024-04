La Soluzione ♚ Una protezione per l esploratore La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una protezione per l esploratore. TENDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una protezione per l esploratore: Tenda – drappo di tessuto per arredamento Tenda – tipo di abitazione dalle pareti in stoffa Tenda – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime Tenda – popolazione africana stanziata nell'alto bacino del fiume Gambia Tenda – lingue dell'Africa occidentale Colle di Tenda – valico alpino tra Italia e Francia Contea di Tenda – antica contea medioevale Caterina Beatrice Lascaris di Ventimiglia e Tenda (detta Beatrice di Tenda) – duchessa consorte di Milano Beatrice di Tenda – melodramma di Vincenzo Bellini del 1833 Sostantivo Significato e Curiosità su: Tenda – drappo di tessuto per arredamento Tenda – tipo di abitazione dalle pareti in stoffa Tenda – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime Tenda – popolazione africana stanziata nell'alto bacino del fiume Gambia Tenda – lingue dell'Africa occidentale Colle di Tenda – valico alpino tra Italia e Francia Contea di Tenda – antica contea medioevale Caterina Beatrice Lascaris di Ventimiglia e Tenda (detta Beatrice di Tenda) – duchessa consorte di Milano Beatrice di Tenda – melodramma di Vincenzo Bellini del 1833 tenda ( approfondimento) f sing (pl.: tende) riparo agevolmente smontabile e trasferibile formato da tessuti tenuti in piedi da aste rese stabili sul terreno mediante picchetti (tessile) tessuto appeso davanti alla finestra che ripara dalla luce Voce verbale tenda prima persona singolare del congiuntivo presente di tendere seconda persona singolare del congiuntivo presente di tendere terza persona singolare del congiuntivo presente di tendere terza persona singolare dell'imperativo di tendere Sillabazione tèn | da Pronuncia IPA: /'tnda/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino medievale tenda , derivazione di tendere ossia tendere; in seguito il significato si è esteso a qualunque cosa possa essere stesa, e in particolare la tenda da finestra

, derivazione di ossia tendere; in seguito il significato si è esteso a qualunque cosa possa essere stesa, e in particolare la tenda da finestra (voce verbale) vedi tendere Sinonimi (di finestre) telo, tendina, tendaggio

telo, tendina, tendaggio (del circo) tendone, padiglione

tendone, padiglione (di teatro) sipario

sipario cortina, drappo, sipario, velo

(camping) bivacco, canadese, casetta, igloo Parole derivate attendamento, soprattenda, tendaggio, tendale, attendarsi, Alterati ( diminutivo ) tendina

Un rifugio portatile; Un veicolo per campeggiatori che diventa una casetta; Protezione difesa; L air a protezione del guidatore; Opere di protezione; Un giovane esploratore; I facchini dell esploratore; L esploratore scozzese raggiunto da Stanley;

