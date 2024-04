La Soluzione ♚ Se lo rode il bilioso La definizione e la soluzione di 6 lettere: Se lo rode il bilioso. FEGATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se lo rode il bilioso: Il fegato (dal latino ficatum, termine originariamente culinario) è una ghiandola extramurale anficrina (a secrezione endocrina ed esocrina) della cavità addominale, posizionata al di sotto del diaframma e localizzata nell'ipocondrio destro e, in parte, nell'epigastrio, tra il colon trasverso e lo stomaco. È la ghiandola più grande del corpo umano e gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e svolge una serie di processi tra cui l'immagazzinamento del glicogeno, la sintesi delle proteine del plasma (albumina), la rimozione di sostanze tossiche dal sangue. Produce la bile, importante nei processi della digestione ed è fino al 6º mese di ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il fegato (dal latino ficatum, termine originariamente culinario) è una ghiandola extramurale anficrina (a secrezione endocrina ed esocrina) della cavità addominale, posizionata al di sotto del diaframma e localizzata nell'ipocondrio destro e, in parte, nell'epigastrio, tra il colon trasverso e lo stomaco. È la ghiandola più grande del corpo umano e gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e svolge una serie di processi tra cui l'immagazzinamento del glicogeno, la sintesi delle proteine del plasma (albumina), la rimozione di sostanze tossiche dal sangue. Produce la bile, importante nei processi della digestione ed è fino al 6º mese di ... fegato ( approfondimento) m sing (pl.: fegati) (biologia) (medicina) (gastronomia) grossa ghiandola multilobata annessa al tubo digerente e situata nella parte superiore destra della cavità addominale dei vertebrati (chimica) nome di talune miscele di composti di colore bruno-rossiccio fegato di zolfo: miscela di polisolfuri impiegata nel trattamento di alcune malattie della pelle coraggio Sillabazione fé | ga | to Pronuncia IPA: /'fegato/ Etimologia / Derivazione dal latino ficatum, in origine termine di cucina, iecur ficatum, calco del greco pa st ossia "fegato d’oca ingrassata con i fichi" Citazione Sinonimi ( senso figurato ) coraggio, forza d’animo, sangue freddo, audacia, temerarietà, ardire, ardimento, eroismo, spericolatezza, imprudenza, incoscienza, avventatezza, baldanza

coraggio, forza d'animo, sangue freddo, audacia, temerarietà, ardire, ardimento, eroismo, spericolatezza, imprudenza, incoscienza, avventatezza, baldanza (familiare) faccia tosta, sfacciataggine, sfrontatezza, spudoratezza, strafottenza, impudenza Contrari (senso figurato) paura, timore, vigliaccheria Parole derivate sfegatato Proverbi e modi di dire mangiarsi il fegato: rodersi per la rabbia Altre Definizioni con fegato; rode; bilioso; È la ghiandola più grossa del corpo; La grande ghiandola epatica dell organismo; Lo mastica chi si rode; Chi la prova si rode; Umore bilioso;

