La definizione e la soluzione di 4 lettere: Proteggevano gli artisti. MUSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Le Muse (in greco antico: sa, -; in latino Musae, -arum) sono nove divinità femminili della religione greca. Erano tutte sorelle, in quanto figlie di Zeus e di Mnemosine (la "Memoria") e la loro guida era Apollo. L'importanza delle muse nella religione greca era elevata: esse rappresentavano l'ideale supremo dell'Arte, intesa come verità del "Tutto" ovvero l'«eterna magnificenza del divino». In questo modo Walter Friedrich Otto ne elenca le caratteristiche:

muse f pl

(arte) plurale di musa

Sillabazione

mù | se

Etimologia / Derivazione

vedi musa