Premuroso invito a pagare. SOLLECITO

Aggettivo

sollecito m sing

senza esitazione in modo sollecito

Sostantivo

sollecito m sing (pl.: solleciti)

invito a fare qualcosa

Voce verbale

sollecito

prima persona singolare dell'indicativo presente di sollecitare

Sillabazione

sol | lé | ci | to

Pronuncia

IPA: /sol'letito/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) dal latino sollicitus cioè "agitato, pieno di affanni"

dal latino cioè "agitato, pieno di affanni" (voce verbale)vedi sollecitare

Sinonimi

veloce, scattante, svelto, rapido, lesto, celere, solerte, zelante, alacre

(di cosa) immediato, pronto

immediato, pronto attento, diligente, gentile, affettuoso, premuroso

sollecitazione, richiesta, invito, incitamento

(raro) pio

Contrari

lento, lungo, pigro

trascurato, negligente, indifferente, disinteressato

ritardo, rinvio, differimento, dilazione, proroga

Parole derivate

sollecitare

Termini correlati