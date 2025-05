Pagare un lavoro nei cruciverba: la soluzione è Remunerare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Pagare un lavoro' è 'Remunerare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REMUNERARE

Curiosità e Significato di "Remunerare"

Approfondisci la parola di 10 lettere Remunerare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Remunerare significa dare un compenso o pagamento a una persona per il lavoro svolto. È l'atto di riconoscere il valore della prestazione attraverso una ricompensa economica, come uno stipendio o una retribuzione, in modo che chi ha lavorato riceva un giusto compenso per il suo impegno.

Come si scrive la soluzione: Remunerare

Hai trovato la definizione "Pagare un lavoro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

M Milano

U Udine

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

