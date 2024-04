La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ortaggi con foglie spinose. CARDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Cardi B, pseudonimo di Belcalis Marlenis Almánzar (New York, 11 ottobre 1992), è una rapper, cantautrice e personaggio televisivo statunitense. Inclusa nella lista delle persone più influenti di Time e riconosciuta da Billboard con il titolo di donna dell'anno, ha pubblicato nel 2018 il suo album di debutto Invasion of Privacy, acclamato dalla critica e vincitore del Grammy Award al miglior album rap. Il disco, divenuto quello di maggior successo di una rapper donna degli anni duemiladieci negli Stati Uniti d'America, contiene tracce tutte certificate almeno platino dalla RIAA, tra le quali Bodak Yellow e I Like It, entrambe numero uno ...

cardi ( approfondimento) m pl

(botanica) plurale di cardo

Voce verbale

cardi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di cardare prima persona singolare del congiuntivo presente di cardare seconda persona singolare del congiuntivo presente di cardare terza persona singolare del congiuntivo presente di cardare terza persona singolare dell'imperativo di cardare

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

vedi cardare

Sinonimi

Composite

