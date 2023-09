In Africa c è la Bissau e quella Equatoriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Africa c è la Bissau e quella Equatoriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUINEA

Significato/Curiosita : In africa c e la bissau e quella equatoriale

15°w / 12°n 15°w12; -15 la repubblica della guinea-bissau (república da guiné-bissau in portoghese) è uno stato dell'africa occidentale, uno dei più... Francese: république de guinée), nota informalmente anche come guinea conakry, è uno stato dell'africa occidentale. confina con guinea-bissau e senegal a nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

