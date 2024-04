La definizione e la soluzione di 10 lettere: Nella frazione sta sopra. NUMERATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In una frazione, il numeratore è il numero sopra la linea: indica la quantità di parti ("frazioni") dell'unità, o dell'intero (specificate dal denominatore), da conteggiare. Numeratore---------------- barra di frazione Denominatore Per esempio: In ¼, il numeratore è 1; In ¾, il denominatore è 4.Il numeratore può essere indicato tramite un numero cardinale.

numeratore ( approfondimento) m sing

(matematica) (economia) (statistica) termine di una frazione che viene suddiviso da un denominatore in un numero specifico di parti uguali

Sillabazione

nu | me | ra | tó | re

Pronuncia

IPA: /numera'tore/

Etimologia / Derivazione

deriva da numerare che deriva dal latino numerus cioè "numero"

Sinonimi

dividendo

Contrari