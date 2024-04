La definizione e la soluzione di 9 lettere: Mettere la testa a posto. RINSAVIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Intransitivo

rinsavire (vai alla coniugazione)

tornar savio, riprendere la ragione S'era messo a farneticare ma, accortosi dell'errore, rinsavì

Transitivo

rinsavire

far ritornare savio

Etimologia / Derivazione

formato dal prefisso rin- e savio

Sinonimi

rinsanire

Contrari

ammattire, impazzire, insanire

