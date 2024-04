La Soluzione ♚ Infermi in poesia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Infermi in poesia. EGRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Infermi in poesia: Susanna Egri, nata Susanna Egri Erbstein, (Budapest, 18 febbraio 1926) è una ballerina e coreografa ungherese naturalizzata italiana. Nell'ambito della coreografia italiana contemporanea rappresenta una delle forze più vive e originali per il carattere composito dello stile e delle tematiche, che spaziano dal balletto neoclassico all'espressionismo mitteleuropeo e al folklore. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Susanna Egri, nata Susanna Egri Erbstein, (Budapest, 18 febbraio 1926) è una ballerina e coreografa ungherese naturalizzata italiana. Nell'ambito della coreografia italiana contemporanea rappresenta una delle forze più vive e originali per il carattere composito dello stile e delle tematiche, che spaziano dal balletto neoclassico all'espressionismo mitteleuropeo e al folklore. egri m plurale di egro Sillabazione è | gri Pronuncia IPA: /'gri/ Etimologia / Derivazione vedi egro Altre Definizioni con egri; infermi; poesia; Hanno per meta i santuari e i luoghi santi; Regna nei veglioni; Opposta a poesia; La poesia con gli eroi; Faccio in poesia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Infermi in poesia

EGRI

E

G

R

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Infermi in poesia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.