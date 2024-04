La Soluzione ♚ Impalcatura ossea La definizione e la soluzione di 9 lettere: Impalcatura ossea. SCHELETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impalcatura ossea: Il sistema scheletrico è l'insieme delle ossa, delle cartilagini e delle articolazioni del corpo di diversi animali. La cartilagine è un tessuto connettivo solido e flessibile, forma la gran parte dello scheletro di un bambino e, con la crescita, viene sostituita in gran parte dal tessuto osseo. Lo scheletro costituisce la struttura portante del corpo, ed è formato dall'insieme delle ossa, variamente unite tra di loro da formazioni dette articolazioni. Queste si possono classificare in 3 gruppi: Mobili (diartrosi): permettono di compiere ampi movimenti, come l'anca, il gomito, il ginocchio e la spalla. Sono sinoviali, ovvero rivestite da ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il sistema scheletrico è l'insieme delle ossa, delle cartilagini e delle articolazioni del corpo di diversi animali. La cartilagine è un tessuto connettivo solido e flessibile, forma la gran parte dello scheletro di un bambino e, con la crescita, viene sostituita in gran parte dal tessuto osseo. Lo scheletro costituisce la struttura portante del corpo, ed è formato dall'insieme delle ossa, variamente unite tra di loro da formazioni dette articolazioni. Queste si possono classificare in 3 gruppi: Mobili (diartrosi): permettono di compiere ampi movimenti, come l'anca, il gomito, il ginocchio e la spalla. Sono sinoviali, ovvero rivestite da ... scheletro ( approfondimento) m (pl.: scheletri) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) insieme delle ossa che sostengono il corpo dei vertebrati, compreso l'uomo dal laboratorio di Svante Pääbo esce per la prima volta nel 1997, la sequenza mitocondriale (cioè materna) dell'uomo di Neandertal, cioè del primo scheletro ritrovato nella valle di Neander (senso figurato) individuo magro Sillabazione schè | le | tro Pronuncia IPA: /'skletro/ Etimologia / Derivazione dal greco seet, derivazione di se ossia "dissecare" Sinonimi (dei vertebrati) ossatura, ossa, struttura ossea, carcassa

ossatura, ossa, struttura ossea, carcassa ( per estensione ) impalcatura, intelaiatura, ossatura, armatura, sostegno, struttura, fusto, incastellatura

impalcatura, intelaiatura, ossatura, armatura, sostegno, struttura, fusto, incastellatura ( senso figurato ) (di opera, romanzo) schema, trama, canovaccio, intreccio, scaletta

schema, trama, canovaccio, intreccio, scaletta (senso figurato) (di persona) magrissimo, scheletrico, stecco Contrari (dei vertebrati) corpo, carne

corpo, carne (senso figurato) grasso, grassone, ciccione, obeso Parole derivate endoscheletro, esoscheletro, scheletrico Proverbi e modi di dire ...uno scheletro nell'armadio : espressione gergale, si riferisce a qualcosa lasciato per incuria, cosa per cui poi, talvolta, si deduce un danno: quindi anche un peccato che si pensa di poter nascondere

: espressione gergale, si riferisce a qualcosa lasciato per incuria, cosa per cui poi, talvolta, si deduce un danno: quindi anche un peccato che si pensa di poter nascondere essere uno scheletro: essere molto magro Altre Definizioni con scheletro; impalcatura; ossea; Impalcatura di ossa; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati; L osso che forma l impalcatura della spalla; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Impalcatura ossea

SCHELETRO

S

C

H

E

L

E

T

R

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Impalcatura ossea' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.