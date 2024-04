La Soluzione ♚ Giostrare come nel Medioevo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Giostrare come nel Medioevo. TORNEARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Giostrare come nel medioevo: Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de Yuste, 21 settembre 1558) è stato imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e arciduca d'Austria dal 1519, re di Spagna (Castiglia e Aragona) dal 1516 e principe sovrano dei Paesi Bassi come duca di Borgogna dal 1506. A capo della Casa d'Asburgo durante la prima metà del '500, fu imperatore di un "impero sul quale non tramontava mai il sole" che comprendeva in Europa i Paesi Bassi, la Spagna e il Sud Italia aragonese, i territori austriaci, il Sacro Romano Impero germanico esteso su Germania e Nord Italia, nonché le vaste colonie castigliane e una colonia tedesca nelle Americhe. Nato ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de Yuste, 21 settembre 1558) è stato imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e arciduca d'Austria dal 1519, re di Spagna (Castiglia e Aragona) dal 1516 e principe sovrano dei Paesi Bassi come duca di Borgogna dal 1506. A capo della Casa d'Asburgo durante la prima metà del '500, fu imperatore di un "impero sul quale non tramontava mai il sole" che comprendeva in Europa i Paesi Bassi, la Spagna e il Sud Italia aragonese, i territori austriaci, il Sacro Romano Impero germanico esteso su Germania e Nord Italia, nonché le vaste colonie castigliane e una colonia tedesca nelle Americhe. Nato ... torneo ( approfondimento) m sing (pl.: tornei) (sport) , (calcio) competizione organizzata di sport o giochi ha vinto un torneo di pallavolo (storia) combattimento tra due drappelli di cavalieri contrapposti che usavano armi cortesi, regolato da precise norme cerimoniali e non avente carattere di inimicizia, che aveva luogo in occasione di feste d'armi di origine medievale Sillabazione tor | nè | o Pronuncia IPA: /tor'no/ Etimologia / Derivazione dal francese antico tornei, derivazione di torneier ossia "torneare" Sinonimi lotta, contesa, sfida, agone, giostra, palio

(sport) campionato, competizione, gara Termini correlati lizza Altre Definizioni con torneare; giostrare; come; medioevo; Giostrare come si usava fare nel Medioevo; Si usa come questo; La Barbra di come eravamo; Una sostanza come l albumina; Faceva serenate nel Medioevo; I domestici del Medioevo; Nel Medioevo guidava gruppi di amanuensi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Giostrare come nel Medioevo

TORNEARE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Giostrare come nel Medioevo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.