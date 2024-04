La definizione e la soluzione di 5 lettere: Gabella. TASSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata a un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, licenze). La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto. Spesso il termine "tasse" viene usato nel linguaggio corrente per indicare genericamente ...

tassa ( approfondimento) f sing (pl.: tasse)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) somma di denaro con cui si deve pagare per obbligo un ente pubblico in cambio di particolari servizi talvolta non pagare le tasse allo Stato implica un precedente in caso si necessiti di bisogno presso le istituzioni

Voce verbale

tassa

terza persona singolare dell'indicativo presente di tassare seconda persona singolare dell'imperativo presente di tassare

Sillabazione

tàs | sa

Pronuncia

IPA: /'tassa/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale taxa, deverbale di taxare ossia "tassare", forse dal greco tss ordinare, imporre

Sinonimi

imposizione, canone, contribuzione, contributo, trattenuta, tributo, imposta

imposta sul reddito

pedaggio, dazio, balzello

Contrari

esenzione, esonero, condono, sgravio

Parole derivate