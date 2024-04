La definizione e la soluzione di 6 lettere: L edificio con navate e transetti. CHIESA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Chiesa – comunità dei fedeli cristiani Chiesa – edificio religioso, generalmente di culto cristiano Chiesa – espressione per designare lo Stato Pontificio (o Stato della Chiesa) Chiesa – figura araldica

antico dire chiesa stava per significare Strada poiché per le strade venivano gli insegnamenti del nostro Dio per le vie e le piazze non in edifici che erano addetti ai culti pagani.

Sostantivo

Chiesa ( approfondimento) f sing (pl.: Chiese)

istituzione religiosa, legata ad una religione. Le Chiese sono quindi delle organizzazioni che gestiscono le attività rituali, sociali, comunitarie, e — in certi casi — politiche, della religione alla quale appartengono

Sillabazione

Chiè | sa

Etimologia / Derivazione

dal greco esa ekklesia: convocazione, termine governativo e politico usato per denotare una convocazione nazionale, un raduno, un consiglio dall'obiettivo comune