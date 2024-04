La Soluzione ♚ Un dodicesimo di anno La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un dodicesimo di anno. MESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un dodicesimo di anno: Il mese è una suddivisione dell'anno. Etimologicamente, il termine mese (dal latino mensis) ha la stessa radice dell'inglese moon e del tedesco Mond, entrambi col significato di luna. Nella maggior parte dei calendari, il mese dura una trentina di giorni e, di conseguenza, l'anno conta solitamente 12 mesi. Nel comune calendario gregoriano, come nella maggior parte dei calendari solari, l'anno consta dei seguenti 12 mesi: gennaio, di 31 giorni febbraio, di 28 giorni (29 se l'anno è bisestile) marzo, di 31 giorni aprile, di 30 giorni maggio, di 31 giorni giugno, di 30 giorni luglio, di 31 giorni agosto, di 31 giorni settembre, di 30 ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il mese è una suddivisione dell'anno. Etimologicamente, il termine mese (dal latino mensis) ha la stessa radice dell'inglese moon e del tedesco Mond, entrambi col significato di luna. Nella maggior parte dei calendari, il mese dura una trentina di giorni e, di conseguenza, l'anno conta solitamente 12 mesi. Nel comune calendario gregoriano, come nella maggior parte dei calendari solari, l'anno consta dei seguenti 12 mesi: gennaio, di 31 giorni febbraio, di 28 giorni (29 se l'anno è bisestile) marzo, di 31 giorni aprile, di 30 giorni maggio, di 31 giorni giugno, di 30 giorni luglio, di 31 giorni agosto, di 31 giorni settembre, di 30 ... mese ( approfondimento) m sing (pl.: mesi) uno dei dodici periodi che variano da 28/29 (febbraio) a 30 (aprile, giugno, settembre, novembre,) e 31 (gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre) giorni, caratterizzati da nomi specifici, che insieme costituiscono l'anno (calendarico) (astronomia) il tempo che la Luna impiega per girare una volta intorno alla Terra rispetto a qualche punto di riferimento, ad esempio il Sole o le stelle Sillabazione mé | se Pronuncia IPA: /'mese/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino mensem (accusativo di mensis) ossia "mese" Sinonimi ( raro ) , ( familiare ) mesata

, mesata (di retribuzione) mensile, mensilità,

mensile, mensilità, stipendio, salario Alterati ( diminutivo ) mesetto

mesetto ( accrescitivo ) mesone

Una piega del peritoneo; Gatto dagli occhi azzurri; Il dodicesimo mese nel datario; Il rapper dodicesimo a Sanremo 2019; Anno Accademico; L anno che aggiunge un giorno a febbraio; Ospitano ogni anno il Festival dei Due Mondi;

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Un dodicesimo di anno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.