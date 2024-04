La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un disastro che si combatte con i Canadair. INCENDIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo, dove si estende, a calore, fumo, gas e luce. Gli incendi rappresentano e hanno rappresentato da sempre il fattore di maggior rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state create metodologie per prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l'aumento delle temperature e siccità causati dal cambiamento climatico, con l'aumento delle concentrazioni di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani e con l'aumento delle attività ...

incendio ( approfondimento) m sing (pl.: incendi)

(chimica) combustione di materiali infiammabili, con rilevante sviluppo di fiamme (senso figurato) forte attrazione

Voce verbale

incendio

prima persona singolare dell'indicativo presente di incendiare

Sillabazione

in | cèn | dio

Pronuncia

IPA: /in'tndjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino incendium, derivazione di incendere ossia "accendere, incendiare"

Sinonimi

combustione, distruzione, conflagrazione

( senso figurato ) ardore, fervore, entusiasmo, trasporto, passione, sentimento, commozione

ardore, fervore, entusiasmo, trasporto, passione, sentimento, commozione ( senso figurato ) rovina, disastro

rovina, disastro (della passione) esplosione, scoppio, impeto, accesso; fuoco

Contrari

antincendio

spegnimento, estinzione

( senso figurato ) freddezza, distacco, indifferenza, impassibilità

freddezza, distacco, indifferenza, impassibilità (senso figurato) ordine, pace

Termini correlati