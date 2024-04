La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo dice chi non capisce. COSA - EH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Cosa nostra (detta comunemente mafia siciliana, o mafia per antonomasia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, e in più parti nel mondo. Questo termine viene oggi utilizzato per riferirsi esclusivamente alla mafia di origine siciliana (anche per indicare le sue ramificazioni internazionali, specie negli Stati Uniti d'America, dove viene identificata come Cosa nostra statunitense, sebbene oggi entrambe abbiano diffusione a carattere internazionale), per distinguerla dalle altre associazioni ed organizzazioni mafiose del mondo. Gli interventi di contrasto da parte dello Stato ...

cosa ( approfondimento) f sing (pl.: cose)

oggetto che è in relazione con un soggetto che lo detiene una bambola è un oggetto, ma nelle mani di una bambina diventa una cosa (filosofia) relativa al fenomeno ed al numeno "cosa in sé" (gergale) espressione un po' rude nonché rozza per avvisare una ragazza anziché utilizzare il suo nome Disse il ragazzo milanese che voleva provarci spudoratamente: "Ueh, cosa ... ma il Giangi... l'hai visto" (senso figurato) verità più o meno nascoste nel corso degli anni ho imparato anche a non dire troppe cose... tante sì ma non proprio tutto

Voce verbale

cosa

indicativo presente, terza persona singolare di cosare imperativo presente, seconda persona singolare di cosare

Pronome

cosa

preceduto da che, pronome neutro in frasi esclamative e interrogative (che) cosa fai!

che cosa volete

Sillabazione

cò | sa

Pronuncia

(italiano standard, fiorentino, centrale e meridionale) IPA: /'k.sa/

IPA: (italiano settentrionale) IPA: /'k.za/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal sostantivo latino causam , accusativo di causa

dal sostantivo latino , accusativo di (voce verbale) vedi cosare

Citazione

Sinonimi

oggetto

patrimonio, proprietà

atto, azione, gesto, iniziativa, opera

affare, avvenimento, circostanza, episodio, fatto, situazione

argomento, dato, elemento, notizia, nozione

idea, progetto, programma, proposta

domanda, dubbio, interrogativo, questione, problema,

ente, corpo; realtà oggettiva

causa, motivo, pretesto, ragione

lavoro

vicenda, situazione

idea, essenza, concetto, ; parola, frase, discorso, dichiarazione; contenuto, tema, ragione, scopo

faccenda,

(familiare) alimento, cibo

Parole derivate

qualcosa

Proverbi e modi di dire

vedere e non toccare è una cosa da imparare

farebbe qualunque cosa pur di...: indica un comportamento scorretto nel lavoro o nelle relazioni sociali

Alterati