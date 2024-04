La Soluzione ♚ Decotto terapeutico La definizione e la soluzione di 6 lettere: Decotto terapeutico. TISANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Decotto terapeutico: In erboristeria la tisana (dal greco pts, derivato da ptss, «mondare, sbucciare») è una qualsiasi preparazione liquida, appartenente alla categoria degli idroliti, realizzata dall'infusione o dalla decozione di erbe o spezie in acqua calda, e solitamente non contiene caffeina. Sostantivo Significato e Curiosità su: In erboristeria la tisana (dal greco pts, derivato da ptss, «mondare, sbucciare») è una qualsiasi preparazione liquida, appartenente alla categoria degli idroliti, realizzata dall'infusione o dalla decozione di erbe o spezie in acqua calda, e solitamente non contiene caffeina. tisana ( approfondimento) f sing (pl.: tisane) (botanica) (medicina) (farmacologia) soluzione acquosa diluita di piante medicinali Sillabazione ti | sà | na Pronuncia IPA: /ti'zana/ Etimologia / Derivazione dal greco pts ossia "orzo mondato" Altre Definizioni con tisana; decotto; terapeutico; Può sostituire il tè; La prepara l erborista; Un decotto psichedelico di origine sudamericana; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Decotto terapeutico

TISANA

T

I

S

A

N

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Decotto terapeutico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.