La Soluzione ♚ I covi per la cova La definizione e la soluzione di 4 lettere: I covi per la cova. NIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I covi per la cova: Il sentiero dei nidi di ragno è il primo romanzo di Italo Calvino. Pubblicato nel 1947 da Einaudi, è ambientato in Liguria all'epoca della seconda guerra mondiale e della Resistenza partigiana sotto dominio nazifascista. Nonostante una certa propensione per la dimensione fantastica, determinata dal fatto che gli eventi vengono narrati attraverso il punto di vista di un bambino, può ascriversi, assieme alla raccolta Ultimo viene il corvo (1949), alla corrente neorealista. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: nidi m pl plurale di nido Sillabazione nì | di Etimologia / Derivazione vedi nido Altre Definizioni con nidi; covi; cova; Un gruppo pigolante; Lo sono i lupi e le volpi; Covate pigolanti; Covi per la cova; Il felino che cova; Un fuoco che cova; Lo cova chi non sa perdonare;

