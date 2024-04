La definizione e la soluzione di 7 lettere: Così sono le sciocchine. OCHETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Adriano Olivetti (Ivrea, 11 aprile 1901 – Aigle, 27 febbraio 1960) è stato un imprenditore, ingegnere e politico italiano, figlio di Camillo Olivetti (fondatore della Ing. C. Olivetti & C., la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere) e Luisa Revel e fratello degli industriali Massimo Olivetti, Dino Olivetti e delle sorelle Silvia (1904-1990), Elena (1900-1978) e Laura (1907-1934). Apparteneva a un'importante famiglia borghese di Ivrea di origini ebraiche. Uomo di grande e singolare rilievo nella storia italiana del secondo dopoguerra, si distinse per i suoi innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il ...

oca ( approfondimento) f sing (pl.: oche)

(zoologia) , (ornitologia) uccello domestico degli Anseriformi di notevoli dimensioni con i piedi a forma di pinna; la sua classificazione scientifica è anser ( tassonomia) l'oca è un palmipede (senso figurato) persona, specie donna, superficiale, presuntuosa e poco intelligente

Sillabazione

ò | ca

Pronuncia

IPA: /'ka/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo auca, da avica, derivazione di avis ossia "uccello"

Sinonimi

papera, papero

(senso figurato) distratto, ingenuo, leggero, sbadato, sciocco, stupido, svampito, tonto





Contrari

(senso figurato) accorto, saggio, savio

Parole derivate

ocaggine, ocarina, ocarinista, volpoca

Iperonimi

animale, metazoo, vertebrato, uccello, anseriforme, anatide, anserino

Alterati

( diminutivo ) ochina; ochetta; ocherella

ochina; ochetta; ocherella ( accrescitivo ) ocona; ocone

ocona; ocone (peggiorativo) ocaccia

Proverbi e modi di dire