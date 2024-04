La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un complesso di alveari. APIARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'apiario è il luogo dove vengono collocate le arnie di api Apis mellifera. Per l'installazione di un apiario è necessario seguire alcune regole generali: Il lavoro delle api deve essere diretto e sorvegliato Nei dintorni dell'apiario devono essere presenti piante mellifere, anche se stagionaliIl numero massimo di alveari che può essere piazzato in un apiario varia in base all'ampiezza delle fonti di nettare e di polline in una data area. La capacità dell'area può variare enormemente. Tradizionalmente gli apicoltori (o apiaristi) pagano l'utilizzo di aree non proprie con lo stesso miele. Talvolta hanno anche l'uso gratuito delle aree ...

apicitis

apiario

Spagnolo

Sostantivo

apicitis f (pl.: apicitis)

apiario