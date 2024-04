La Soluzione ♚ Il colore di metilene La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il colore di metilene. BLU Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il colore di metilene: Aggettivo Significato e Curiosità su blu ( approfondimento) (colore) del colore del cielo e del mare profondo Sostantivo blu m (non numerabile) il colore del cielo e del mare profondo sostanza colorante blu nome generico per formaggi (es. gorgonzola, roquefort, stilton) a striature blu, che devono questa colorazione alla germinazione di funghi aggiunti sotto forma di spore alla cagliata durante la lavorazione oggi assaggeremo il blu del Moncenisio Sillabazione blù Pronuncia IPA: /'blu/ Etimologia / Derivazione dal francese bleu, derivante dal francone blao Sinonimi azzurrognolo, ceruleo

(di colore) azzurro, celeste, turchese, turchino, oltremare, cobalto, indaco, pervinca Parole derivate blucerchiato Alterati bluastro (peggiorativo) : di un brutto blu, di una tinta vagamente blu ma con imperfezioni Altre Definizioni con blu; colore; metilene; Un colore della cronaca; Il colore della banconota da cinquecento euro; Il colore della Lazio; Quello di metilene tinge; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il colore di metilene

BLU

B

L

U

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Il colore di metilene' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.