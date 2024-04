La Soluzione ♚ Tradiscono le origini La definizione e la soluzione di 4 lettere: Tradiscono le origini. MODI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tradiscono le origini: Nella mitologia norrena, Móði (traslitterato Módi) e Magni (fratellastro) sono i figli di Thor. I loro nomi significano rispettivamente "Coraggioso" e "Forte". Rudolf Simek afferma che, assieme alla figlia di Thor, Þrúðr ("Potenza"), impersonano le caratteristiche del padre.La discendenza di Móði da Thor è affermata dal kenning "padre di Móði" (faðir Móða, nella Hymiskviða, 34). Anche Snorri Sturluson lo conferma (Gylfaginning, 53, Skáldskaparmál, 4). Secondo la Skáldskaparmál (17), Magni è il figlio di Thor e della jotunn Járnsaxa. Non viene invece mai citata la madre di Móði. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Nella mitologia norrena, Móði (traslitterato Módi) e Magni (fratellastro) sono i figli di Thor. I loro nomi significano rispettivamente "Coraggioso" e "Forte". Rudolf Simek afferma che, assieme alla figlia di Thor, Þrúðr ("Potenza"), impersonano le caratteristiche del padre.La discendenza di Móði da Thor è affermata dal kenning "padre di Móði" (faðir Móða, nella Hymiskviða, 34). Anche Snorri Sturluson lo conferma (Gylfaginning, 53, Skáldskaparmál, 4). Secondo la Skáldskaparmál (17), Magni è il figlio di Thor e della jotunn Járnsaxa. Non viene invece mai citata la madre di Móði. modi m pl plurale di modo Sinonimi maniere Etimologia / Derivazione vedi modo Altre Definizioni con modi; tradiscono; origini; Un Amedeo fra i pittori; Città del Ragusano rinomata per il cioccolato; Ampi e confortevoli; Tradiscono l annoiato; John attore di origini italo-americane; Un veicolo di origini sconosciute; Cerca altre soluzioni cruciverba

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Tradiscono le origini' è MODI. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.