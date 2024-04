La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un Amedeo fra i pittori. MODIGLIANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Amedeo Clemente Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo (Livorno, 12 luglio 1884 – Parigi, 24 gennaio 1920), è stato un pittore e scultore italiano, celebre per i suoi sensuali nudi femminili e per i ritratti caratterizzati da volti stilizzati, colli affusolati e gli sguardi spesso assenti. Si formò in Italia sostanzialmente da autodidatta, andando dalla Toscana a Venezia e passando per il Mezzogiorno, fino a quando non giunse a Parigi nel 1906. La città francese era all'epoca la capitale europea delle avanguardie artistiche e in Francia egli entrò in contatto con personaggi come Pablo Picasso, Maurice Utrillo, Max Jacob, ...

economista ( approfondimento) m e f sing

(professione) (economia) studioso di economia politica Franco Modigliani è stato un famoso economista

Sillabazione

e | co | no | mì | sta

Pronuncia

IPA: /ekono'mista/

Etimologia / Derivazione

dal francese économiste

Sinonimi

studioso di economia politica

Termini correlati