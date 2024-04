La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un tipo di alano. ARLECCHINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Arlecchino (in bergamasco Arlechì) è una maschera bergamasca della commedia dell'arte. Identificato dal costume a losanghe colorate, il suo ruolo è di solito quello di un servitore spensierato e allegro, ma anche astuto, che agisce per contrastare i piani del suo padrone Pantalone, in combutta con l'amico Brighella, e per perseguire il suo interesse amoroso, Colombina, con arguzia e intraprendenza. Queste caratteristiche lo fanno assimilare al ruolo tipico del trickster.

arlecchino ( approfondimento) m sing

maschera bergamasca, in apparenza rozza ed ignorante, ma scaltra (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ar | lec | chì | no

Pronuncia

IPA: /arlek'kino/

Etimologia / Derivazione

deriva da Arlecchino

Sinonimi

multicolore, variopinto

(senso figurato) buffone, burattino

Parole derivate