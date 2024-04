La Soluzione ♚ Le spille con le faccine La definizione e la soluzione di 3 lettere: Le spille con le faccine. PIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le spille con le faccine: Francese Sostantivo Significato e Curiosità su pin m sing (pl.: pins) (botanica) pino, pinus Friulano Sostantivo pin m sing (pl.: pins) (botanica) pino Inglese Acronimo / Abbreviazione pin ( approfondimento) (elettronica) (informatica) Personal Identification Number, numero di identificazione personale; il codice numerico di identificazione personale che permette al titolare di accedere alle funzioni di un prodotto elettronico Sostantivo pin perno spillo Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Lombardo Sostantivo pin m inv (botanica) pino, pinus Pronuncia IPA: /pi/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Piemontese Sostantivo pin m inv (botanica) pino, pinus Pronuncia IPA: /pi/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Italiano Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli 1997: vocabolario della lingua italiana , Zanichelli editore, pagina 2051

