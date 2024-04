La Soluzione ♚ Sbalordire La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sbalordire. BASIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sbalordire: Claude Basire o Bazire (Digione, 15 maggio 1764 – Parigi, 5 aprile 1794) è stato un politico francese, uno dei protagonisti della fase democratica repubblicana della Rivoluzione francese. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Claude Basire o Bazire (Digione, 15 maggio 1764 – Parigi, 5 aprile 1794) è stato un politico francese, uno dei protagonisti della fase democratica repubblicana della Rivoluzione francese. basire (vai alla coniugazione) (letterario) perdere conoscenza, i sensi o le forze la donna basì per la forte emozione (letterario) , (obsoleto) morire Sillabazione ba | sì | re Pronuncia IPA: /ba'zire/ Etimologia / Derivazione dal latino *basire, forse di derivazione celtica Sinonimi (perdere i sensi) svenire Parole derivate basito Altre Definizioni con basire; sbalordire; Sbalordire allibire; Cerca altre soluzioni cruciverba

BASIRE

