La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si può averlo determinante. RUOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un gioco di ruolo, abbreviato spesso in GDR o RPG (dall'inglese role-playing game), è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginato, dove avvengono fatti ed eventi fittizi, in un'ambientazione narrativa che può ispirarsi a un romanzo, a un film o a un'altra fonte creativa, storica, realistica o di pura invenzione. Le regole di un gioco di ruolo indicano come, quando e in che misura ciascun giocatore può influenzare lo spazio immaginato.

ruolo ( approfondimento) m sing (pl.: ruoli)

(sociologia) (psicologia) atteggiamento assunto da un individuo, a seconda della funzione esercitata e del modo di interagire con la compagine sociale di cui fa parte (letteratura) , (teatro) , (cinematografia) parte svolta da un personaggio in un racconto, romanzo o opera teatrale (per estensione) ambito determinato [quasi] a priori

Sillabazione

ruò | lo

Pronuncia

IPA: /'rwlo/

Etimologia / Derivazione

dal francese rôle che deriva dal latino rotulus ossia "rotolo"

Sinonimi

(di amministrazione) elenco, lista, matricola, novero, registro

elenco, lista, matricola, novero, registro ( per estensione ) (in un ambito) carica, compito, funzione, incarico, mansione, ufficio, veste

carica, compito, funzione, incarico, mansione, ufficio, veste (di attore di film o di teatro) parte, personaggio, funzione,

parte, personaggio, funzione, posizione, livello, assegnazione, collocazione, organizzazione; importanza, peso, influenza

(di dati, nominativi) nota, organico

nota, organico ( diritto ) catalogo

catalogo (di un individuo in un gruppo sociale) veste, funzione, incarico, carica

veste, funzione, incarico, carica (di un’opera teatrale e simili) personaggio, parte

personaggio, parte (sport) posto, funzione

Parole derivate

di ruolo, fuori ruolo, preruolo, ruolino

Termini correlati