A tutti farebbe piacere giocarne uno determinante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A tutti farebbe piacere giocarne uno determinante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUOLO

Significato/Curiosita : A tutti farebbe piacere giocarne uno determinante

Un gioco di ruolo, abbreviato spesso in gdr o rpg (dall'inglese role-playing game), è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : A tutti farebbe piacere giocarne uno determinante : tutti; farebbe; piacere; giocarne; determinante; L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani; Archivio personale per tutti i contribuenti; Dagli effetti che riguardano tutti ; Il Richard che cantava tutti frutti ing; Non tutti sono dotati del suo senso; Molti non lo farebbe ro a una mosca; Un breve spostamento di piacere ; In alcuni esami può essere a piacere ; Il piacere del settore turistico; Accolto con piacere ; Fa piacere berne una buona tazza; Si può giocarne uno brutto; determinante come la scelta di fronte al bivio;

Cerca altre Definizioni