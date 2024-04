La Soluzione ♚ Prigione per volatili La definizione e la soluzione di 6 lettere: Prigione per volatili. GABBIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Prigione per volatili: Matteo Gabbia (Busto Arsizio, 21 ottobre 1999) è un calciatore italiano, difensore del Milan. Sostantivo Significato e Curiosità su: Matteo Gabbia (Busto Arsizio, 21 ottobre 1999) è un calciatore italiano, difensore del Milan. gabbia ( approfondimento) f sing (pl.: gabbie) piccola struttura generalmente in ferro atta a imprigionare una persona o un animale (senso figurato) trappola, situazione senza uscita (marina) vela dell'albero maestro usata sulle navi attrezzate a vele quadre. È inferita al di sopra della coffa ed è la seconda del suo albero partendo dal ponte (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) contenitore in materiale elettricamente conduttore, in grado di isolare l'ambiente interno da qualsiasi campo elettrostatico esterno Sillabazione gàb | bia Pronuncia IPA: /'gabbja/ Etimologia / Derivazione dal latino cavea, derivazione di cavus ossia "cavo" Citazione Sinonimi (per animali) capponaia, pollaio, recinto, stia, voliera, uccelliera

capponaia, pollaio, recinto, stia, voliera, uccelliera ( senso figurato ) prigione, carcere, galera, cella, gattabuia

prigione, carcere, galera, cella, gattabuia ( per estensione ) armatura, cassa, intelaiatura

armatura, cassa, intelaiatura (nei tribunali) gabbione

gabbione contenitore, vano;

(nell’ippica) ostacolo

ostacolo ( militare ) garitta

garitta (marina) vela quadra; coffa Parole derivate ingabbiamento, ingabbiata, ingabbiare, ingabbiatore, ingabbiatura, gabbiere, gabbiata, gabbia salariale, sgabbiare Termini correlati aprire, chiavi, chiudere, fuggire, sbarra, prigione, zoo, recinto Alterati ( diminutivo ) gabbietta, gabbiola, gabbiotto

gabbietta, gabbiola, gabbiotto (accrescitivo) gabbione, gabbiona Proverbi e modi di dire fare come il leone in gabbia : muoversi in uno spazio angusto avanti e indietro, reiteratamente Altre Definizioni con gabbia; prigione; volatili; Comune uccello marino; Una prigione per volatili; La fuga dalla prigione; Cava che un tempo era adbita a prigione; Gabbie per volatili; Una cuccia per volatili; Volatili di poco cervello; Cerca altre soluzioni cruciverba

