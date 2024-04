La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il pianeta più grande. GIOVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Giove (dal latino Iovem, accusativo di Iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il più grande di tutto il sistema planetario: la sua massa corrisponde a due volte e mezzo la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme. È classificato, al pari di Saturno, Urano e Nettuno, come gigante gassoso (gli ultimi due si differenziano per essere classificati in tempi recenti come giganti ghiacciati). Giove ha una composizione simile a quella del Sole: infatti è costituito principalmente da idrogeno ed elio con piccole quantità di altri gas composti, quali ammoniaca, metano e acqua. Si ritiene che ...

Giove ( approfondimento) m sing

nome proprio di persona (mitologia) il re e padre degli dei nel pantheon romano, ispirato dal greco Zeus (astronomia) il quinto pianeta del nostro sistema solare per distanza dal Sole, il primo per grandezza (toponimo) comune in provincia di Terni

Sillabazione

Giò | ve

Pronuncia

IPA: /'dve/

Sinonimi

Zeus (mitologia)

Etimologia / Derivazione

dal latino "Iuppiter, Iove(m)" del dio romano; già nell'antichità il nome del dio fu dato anche al pianeta

Citazione

Parole derivate

barba di Giove, Campo di Giove, giovedì, gioviale, gioviano

Sinonimi

3:

Termini correlati