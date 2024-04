La Soluzione ♚ Ovini barbuti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ovini barbuti. CAPRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ovini barbuti: La capra domestica (Capra hircus Linnaeus, 1758 (in tamil o, per alcuni autori, Capra aegagrus hircus) è il discendente addomesticato dell'egagro (Capra aegagrus) dell'Asia Minore e dell'Est europeo. L'esemplare maschio è detto becco, capro, caprone o, più raramente, irco. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La capra domestica (Capra hircus Linnaeus, 1758 (in tamil o, per alcuni autori, Capra aegagrus hircus) è il discendente addomesticato dell'egagro (Capra aegagrus) dell'Asia Minore e dell'Est europeo. L'esemplare maschio è detto becco, capro, caprone o, più raramente, irco. capre ( approfondimento) f pl (zoologia) , (mammalogia) plurale di capra Sillabazione cà | pre Etimologia / Derivazione deriva da capra Citazione Parole derivate succiacapre Iperonimi (zoologia)esseri viventi, (dominio) eucarioti, (regno) animali, (phylum) Cordati, (tipo) Vertebrati, Amnioti (classe) Mammiferi, (ordine) Artiodattili, Ruminanti, (famiglia) Bovidi, (sottofamiglia) Caprini Altre Definizioni con capre; ovini; barbuti; Quadrupedi con la barbetta; Cucciole con la barba; Le razze di ovini barbuti; Velli ovini; Cerca altre soluzioni cruciverba

CAPRE

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Ovini barbuti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.