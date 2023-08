Guardiano di ovini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guardiano di ovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PECORAIO

Significato/Curiosita : Guardiano di ovini

Furono addomesticate le pecore furono gli altipiani di turchia, iraq e siria. questi ovini erano di colore nero, grigio o marrone e i cani per la protezione... Il cane pecoraio varbuto (in siciliano: cani varbutu picurariscu o varbuteddu) è un cane da pastore siciliano in via di estinzione. si rintraccia limitatamente...