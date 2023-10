Fa tornare di moda qualcosa del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa tornare di moda qualcosa del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RISCOPERTA

Significato/Curiosita : Fa tornare di moda qualcosa del passato

Donna vive a roma, dove ha aperto un atelier di moda. aida è originaria di un villaggio particolare ai piedi del pollino, al confine tra calabria e basilicata... La riscoperta di darkover, traduzione di maria cristina pietri, editrice nord, 1995, isbn 88-429-0834-7. (en) edizioni e traduzioni di la riscoperta di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Fa tornare di moda qualcosa del passato : tornare; moda; qualcosa; passato; Odiavo vivere in un posto così isolato e desideravo tornare alla; Come il fenomeno che non può tornare indietro; Desiderosi di ritornare nella propria terra; Fa ritornare l azzurro; tornare a commettere lo stesso errore; tornare sotto il proprio tetto; tornare a mostrare ragionevolezza; È una fra le grandi firme della moda : Piana; È sempre aggiornata in fatto di moda ; La moda riservata a pochissime; Jo: casa di moda ; Case di moda ; La Versace della moda ; Il Christian che dettava la moda ; In qualcosa e in tutto; Non c è da sperare che impari qualcosa ; Il Jack del film qualcosa è cambiato; Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente; Movimento brusco per tirare qualcuno o qualcosa ; Bucare qualcosa mediante l uso di uno strumento; Calare qualcosa dentro un liquido; Winston statista britannico del passato ; La tendenza a sfoggiare abiti di gusto passato ; Ci lega al passato ; Il primo giorno appena passato ; Mettere a posto le irregolarità che si trascinavano dal passato ; Dava i pasti negli eserciti del passato ; Un Garrani fra gli attori del passato ;

Cerca altre Definizioni