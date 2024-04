La Soluzione ♚ La Minnelli che ha avuto l Oscar per Cabaret La definizione e la soluzione di 4 lettere: La Minnelli che ha avuto l Oscar per Cabaret. LIZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La minnelli che ha avuto l oscar per cabaret: Liza May Minnelli (pronuncia ['laz m'nl]) (Los Angeles, 12 marzo 1946) è un'attrice, cantante e ballerina statunitense. Celebre cantante ed attrice, la Minnelli è tra un ristretto gruppo di artisti che hanno vinto tutti e quattro i premi principali dello showbusiness statunitense e soprannominato EGOT, dalle iniziali dei nomi dei premi: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Aggettivo Significato e Curiosità su: Liza May Minnelli (pronuncia ['laz m'nl]) (Los Angeles, 12 marzo 1946) è un'attrice, cantante e ballerina statunitense. Celebre cantante ed attrice, la Minnelli è tra un ristretto gruppo di artisti che hanno vinto tutti e quattro i premi principali dello showbusiness statunitense e soprannominato EGOT, dalle iniziali dei nomi dei premi: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. lustro m sing di oggetto pulito e strofinato al punto da essere lucido Sostantivo lustro (pl.: lustri) lucentezza di un oggetto, intesa come data da un'intensa pulitura sinonimo di prestigio, reputazione questo modello dà lustro alla nostra fabbrica (pittura) nella scena di un quadro, è il punto con la massima luce breve lampo di luce (toscano) nome dialettale per il cefalo dorato - la sua classificazione scientifica è Liza aurata ( tassonomia) Sostantivo lustro ( approfondimento) (pl.: lustri) (letterario) (astronomia) periodo di tempo di cinque anni sono trascorsi due lustri dall'ultima volta (storia) nell'antica Roma, rito sacrificale che veniva celebrato ogni cinque anni Voce verbale lustro prima persona singolare dell'indicativo presente di lustrare Sillabazione lù | stro Pronuncia IPA: /'lustro/ Etimologia / Derivazione (aggettivo, sostativo nel senso di "lucentezza" e derivati) da lustrare

La risposta a La Minnelli che ha avuto l Oscar per Cabaret

LIZA

LIZA

