Non ha mai avuto condanne - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : INCENSURATO

Significato/Curiosita : Non ha mai avuto condanne

Pena di morte alcuni imperatori, l'imperatore romano tito che non emise personalmente condanne a morte durante il suo principato, il re indiano ashoka, l'imperatore... Sul cui certificato non figurino condanne penali definitive è detto incensurato. il regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2644 istituì presso i tribunali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non ha mai avuto condanne : avuto; condanne; Ha avuto a capo il grande Lama sigla; Che ha avuto luogo; Che ha avuto lo stesso valore; Ha avuto una figlia con Stefania Sandrelli; avuto senza spendere; Attesta la presenza o meno di condanne : fedina; condanne senza fine; Annulla molte condanne ;

