La definizione e la soluzione di 4 lettere: Frequentato sito di compravendita online. EBAY Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) è un sito di vendita e aste online fondato il 3 settembre 1995 da Pierre Omidyar. In Italia è arrivato nel 2001 e l'anno successivo è avvenuta la fusione con PayPal. È una piattaforma web (marketplace), di fatto molto simile ad un sito di e-commerce, che offre ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi, sia usati, in qualsiasi momento, da qualunque postazione Internet e con diverse modalità, incluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come «aste online». Tutte le operazioni sono elaborate dalla piattaforma PayPal. È una Società leader di settore con ...

vendre (vai alla coniugazione) 3° gruppo (riflessivo: se vendre)

vendere vendre une maison, des livres, des légumes... - vendere una casa, dei libri, delle verdure...

- vendere una casa, dei libri, delle verdure... vendre en gros, en détail - vendere all'ingrosso, al dettaglio

- vendere all'ingrosso, al dettaglio vendre (quelque chose) à bon marché, à vil prix - vendere (qualcosa) a buon mercato, a poco prezzo

- vendere (qualcosa) a buon mercato, a poco prezzo vendre un ordinateur sur ebay - vendere un computer su ebay

Pronuncia

IPA: /v~d/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino vendo (inf. vendere)

Sinonimi

(di utilizzo più colloquiale) bazarder

Contrari

acheter

Parole derivate

revendre, prévendre, survendre

vendeur

vendu

Proverbi e modi di dire

vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué - vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso