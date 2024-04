La Soluzione ♚ Li emettono le giurie La definizione e la soluzione di 8 lettere: Li emettono le giurie. VERDETTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li emettono le giurie: Il verdetto o La condanna (Das Urteil) – racconto di Franz Kafka (1912) Il verdetto (Sealed Verdict) – film diretto da Lewis Allen (1948) Il verdetto (The Verdict) – film diretto da Sidney Lumet (1982) The Children Act - Il verdetto (The Children Act) – film diretto da Richard Eyre (2017) Aggettivo Significato e Curiosità su: Il verdetto o La condanna (Das Urteil) – racconto di Franz Kafka (1912) Il verdetto (Sealed Verdict) – film diretto da Lewis Allen (1948) Il verdetto (The Verdict) – film diretto da Sidney Lumet (1982) The Children Act - Il verdetto (The Children Act) – film diretto da Richard Eyre (2017) verdetto diminutivo di verde (antico) di vino dal gusto parecchio aspro Sostantivo verdetto ( approfondimento) m (pl.: verdetti) (diritto) decisione dei giurati in riguardo ai quesiti proposti dal presidente della Corte d'Assise (nel vecchio ordinamento) negli ordinamenti legislativi al di fuori dell'Italia, responso espresso dalla giuria sulla colpevolezza o meno dell’imputato Sillabazione ver | dét | to Pronuncia IPA: /ver'detto/ Etimologia / Derivazione dall’inglese verdict derivato a sua volta dal latino vere dictum cioè "detto con verità" Sinonimi responso, giudizio, sentenza, deliberazione, decisione

(senso figurato) giudizio, responso

