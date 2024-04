La Soluzione ♚ Demenza congenita La definizione e la soluzione di 7 lettere: Demenza congenita. IDIOZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Demenza congenita: Divina idiozia, sottotitolo Come guardare al mondo contemporaneo √® una raccolta di saggi scritti da Kurt Vonnegut fra il 1965 e il 1974 e tratti dalla raccolta originale Wampeters, Foma & Granfalloons pubblicata negli USA nel 1974. La prima edizione italiana presentava solo nove dei venticinque saggi originali, ed era aperta da un'introduzione di Elena Fantasia. Nel 2023 √® stata pubblicata da Bompiani una nuova edizione, con sottotitolo "Pensare l'impensabile, dire l'indicibile", che contiene tutti i venticinque saggi. Sostantivo Significato e Curiosit√† su: Divina idiozia, sottotitolo Come guardare al mondo contemporaneo √® una raccolta di saggi scritti da Kurt Vonnegut fra il 1965 e il 1974 e tratti dalla raccolta originale Wampeters, Foma & Granfalloons pubblicata negli USA nel 1974. La prima edizione italiana presentava solo nove dei venticinque saggi originali, ed era aperta da un'introduzione di Elena Fantasia. Nel 2023 √® stata pubblicata da Bompiani una nuova edizione, con sottotitolo "Pensare l'impensabile, dire l'indicibile", che contiene tutti i venticinque saggi. idiozia ¬†( citazioni) f sing (pl.: idiozie) scarsa intelligenza, o azione commessa o concetto espresso da parte di una persona considerata idiota. Sillabazione i | dio | z√¨ | a Pronuncia IPA: /idjot'tsia/ Etimologia / Derivazione dal francese idiotie Sinonimi (medicina) frenastenia, oligofrenia

frenastenia, oligofrenia cretineria, stupidità

asineria, bestialità, cretinata, scemenza,stupidaggine,

sciocchezza, scempiaggine, stoltezza, imbecillità

stupidata, imbecillità, assurdità, fesseria

( volgare ) cazzata, boiata

cazzata, boiata (medicina) ritardo, menomazione, minorazione, , cretineria Contrari intelligenza, furbizia, scaltrezza

I

D

I

O

Z

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Demenza congenita' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.