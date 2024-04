La Soluzione ♚ Le cose di cui si parla La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le cose di cui si parla. ARGOMENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le cose di cui si parla: Argomenti è stata una rivista letteraria mensile fondata Firenze nel 1941, diretta da Alberto Carocci e Raffaello Ramat, che cessò le pubblicazioni dopo il nono numero, nello stesso anno d'esordio. La chiusura avvenne per decreto del Ministero della cultura popolare, allora diretto da Alessandro Pavolini, che aveva ritenuto oltraggiose le allusioni e i sottintesi di vari articoli, tra cui Esistenza di Cesare Luporini.La rivista, il cui primo numero uscì nel marzo 1941, stampato nella tipografia fiorentina dei Fratelli Parenti, nacque dalle precedenti esperienze di Solaria (1926-36) e La riforma letteraria (1936-39), periodici che lo stesso ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Argomenti è stata una rivista letteraria mensile fondata Firenze nel 1941, diretta da Alberto Carocci e Raffaello Ramat, che cessò le pubblicazioni dopo il nono numero, nello stesso anno d'esordio. La chiusura avvenne per decreto del Ministero della cultura popolare, allora diretto da Alessandro Pavolini, che aveva ritenuto oltraggiose le allusioni e i sottintesi di vari articoli, tra cui Esistenza di Cesare Luporini.La rivista, il cui primo numero uscì nel marzo 1941, stampato nella tipografia fiorentina dei Fratelli Parenti, nacque dalle precedenti esperienze di Solaria (1926-36) e La riforma letteraria (1936-39), periodici che lo stesso ... argomenti m pl plurale di argomento Voce verbale argomenti seconda persona singolare dell'indicativo presente di argomentare prima persona singolare del congiuntivo presente di argomentare seconda persona singolare del congiuntivo presente di argomentare terza persona singolare del congiuntivo presente di argomentare terza persona singolare dell'imperativo presente di argomentare Sillabazione ar | go | mén | ti Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi argomento

Sinonimi ragionamenti, dimostrazioni, prove, giustificazioni Altre Definizioni con argomenti; cose; parla; Temi di discussione ragioni a sostegno di tesi; Cose da pazzi; Lo alza chi vuol confondere le cose; Li ha chi ignora le cose evidenti; Lo rompe chi parla; È difficile se non si parla la stessa lingua; Lo si parla a Smirne;

ARGOMENTI

