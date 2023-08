Quartiere di Londra in cui si parla il cockney - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere di Londra in cui si parla il cockney. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EAST END

Significato/Curiosita : Quartiere di londra in cui si parla il cockney

Mondo. in gran parte dell'east end si parlava e si parla tuttora il celebre dialetto cockney piuttosto che l'inglese perfetto della city e di westminster... Vedi east end (arkansas). coordinate: 51°30'51n 0°03'18w / 51.514167°n 0.055°w51.514167; -0.055 l'east end di londra (in inglese: east end of london... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

