La Soluzione ♚ Il cervo volante La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il cervo volante. AQUILONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il cervo volante: Flavio Aquilone (Roma, 21 febbraio 1990) è un doppiatore italiano. Sostantivo Significato e Curiosità su: Flavio Aquilone (Roma, 21 febbraio 1990) è un doppiatore italiano. aquilone ( approfondimento) m sing (pl.: aquiloni) (giochi) (aeronautica) giocattolo costituito, nella sua forma più semplice, da una leggera intelaiatura ricoperta generalmente di carta, in modo da formare un'ampia superficie portante, capace di sostenersi nell'aria grazie all'azione del vento (matematica) (geometria) quadrilatero che presenta due coppie di lati congruenti che sono adiacenti. Le due diagonali si intersecano ortogonalmente, le due coppie di angoli opposti costituiscono coppie di angoli congruenti e la diagonale tra i due vertici opposti definiti dalle due coppie di lati congruenti è asse di simmetria per la figura (meteorologia) vento di tramontana, proveniente da nord e nord-est, di solito impetuoso e freddo settentrione (mitologia) personificazione del vento, corrispondente a Borea della mitologia greca (araldica) viso uscente da una nube che soffia con forza: le gote sono gonfie e il soffio ha la forma di un getto d'aria turbinante Sillabazione a | qui | ló | ne Pronuncia IPA: /akwi'lone/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione (giocattolo) accrescitivo di aquila che deriva dal latino aquila

accrescitivo di aquila che deriva dal latino (vento) dal latino aquilo Citazione Sinonimi ( raro ) ( giocattolo ) deltaplano

( ) deltaplano (vento) tramontana

tramontana (per estensione) Settentrione Parole derivate aquilonista, aquilonare Termini correlati (figura geometrica) quadrilatero, rombo Proverbi e modi di dire Se la corda è lunga l'aquilone volerà in alto: se ci sono le condizioni arriveranno anche i risultati Altre Definizioni con aquilone; cervo; volante; Cervo volante; Gioco volante per bambini; Le hanno cervo e leone; Operaia volante; Il famoso Tazio del volante; L air che protegge chi è al volante; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il cervo volante

AQUILONE

A

Q

U

I

L

O

N

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Il cervo volante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.