La Soluzione ♚ Treppiede per gli orchestrali La definizione e la soluzione di 6 lettere: Treppiede per gli orchestrali. LEGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Treppiede per gli orchestrali: Un leggìo è un cavalletto di varia forma, grandezza e fattura, con un piano inclinato fissato all'estremità superiore, pensato per sorreggere dei fogli di carta (comunemente un libro o degli spartiti musicali), così che il lettore possa leggerli senza doverli tenere in mano. Possono essere realizzati in una varietà di materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Alcuni leggìi sono regolabili in altezza, mentre altri sono fissi. I leggìi possono essere dotati di una varietà di caratteristiche, tra cui un portapenne, un portalibri e un porta spartiti. Esistono diversi tipi di leggìi, tra cui: Leggìi da studio: sono i leggìi più comuni e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Un leggìo è un cavalletto di varia forma, grandezza e fattura, con un piano inclinato fissato all'estremità superiore, pensato per sorreggere dei fogli di carta (comunemente un libro o degli spartiti musicali), così che il lettore possa leggerli senza doverli tenere in mano. Possono essere realizzati in una varietà di materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Alcuni leggìi sono regolabili in altezza, mentre altri sono fissi. I leggìi possono essere dotati di una varietà di caratteristiche, tra cui un portapenne, un portalibri e un porta spartiti. Esistono diversi tipi di leggìi, tra cui: Leggìi da studio: sono i leggìi più comuni e ... leggio m sing (pl.: leggii) Sostegno portatile per spartiti musicali o simili, solitamente metallico, pieghevole, provvisto di stelo telescopico e treppiede per l'appoggio a terra. (metallurgia) (falegnameria) Anche sostegno a piano inclinato di vario materiale (legno, metallo, plexiglas) da appoggiare su un piano (tavolo, scrivania, altare, ecc.), utilizzato per sostenere fogli, libri, messali e simili (architettura) sinonimo di pulpito Sillabazione leg | gì | o Pronuncia IPA: /led'dio/ Etimologia / Derivazione dal greco e cioè "pulpito"

LEGGIO

La è verificata di 6 lettere per risolvere 'Treppiede per gli orchestrali' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutare, ecco lo spelling della soluzione.