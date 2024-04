La definizione e la soluzione di 5 lettere: Vi studiano i futuri universitari. LICEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il liceo classico, noto in passato anche come ginnasio, è una scuola secondaria di secondo grado quinquennale a ciclo unico del sistema scolastico italiano incentrata sugli studi umanistici. Fu istituito come scuola d'élite con la riforma Gentile nel 1923, traendo origini dal ginnasio-liceo istituito con la legge Casati del 1859, e fu riformato nel 1940 dalla legge Bottai, che con la creazione della scuola media trasformò il ginnasio in una scuola secondaria di secondo grado quinquennale. Fornisce un'istruzione non professionalizzante finalizzata al successivo accesso all'università.

liceo ( approfondimento) m sing (pl.: licei)

(storia) struttura di esercitazione e competizione per l'allenamento fisico (e l'addestramento al combattimento) dei giovani (scuola) corso di studi secondari superiori a carattere principalmente formativo e culturale, col fine di preparare gli studenti per l'università in particolare in Italia: liceo classico : incentrato sullo studio del latino e del greco antico

: incentrato sullo studio del latino e del greco antico liceo scientifico : incentrato sullo studio della matematica e delle scienze naturali

: incentrato sullo studio della matematica e delle scienze naturali liceo linguistico

liceo artistico

liceo musicale e coreutico

liceo delle scienze umane (per estensione) fabbricato scolastico adibito all'omonimo tipo di scuola (storia) sede della scuola di Aristotele

Sillabazione

li | cè | o

Pronuncia

IPA: /li'to/

Etimologia / Derivazione

dal greco a o a, nome della scuola di Aristotele, in onore di Apollo Licio

Sinonimi

scuola peripatetica

Parole derivate