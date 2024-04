La Soluzione ♚ Stalattiti rovesciate La definizione e la soluzione di 10 lettere: Stalattiti rovesciate. STALAGMITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Stalattiti rovesciate: La stalagmite è una formazione calcarea colonnare che risale dal pavimento di una grotta soggetta a fenomeni di carsismo, prodotta dal gocciolamento di acqua ricca di sali che deposita strati successivi di minerali. Il nome deriva dalla parola greca stalagma, con il significato di "goccia". Sostantivo Significato e Curiosità su: La stalagmite è una formazione calcarea colonnare che risale dal pavimento di una grotta soggetta a fenomeni di carsismo, prodotta dal gocciolamento di acqua ricca di sali che deposita strati successivi di minerali. Il nome deriva dalla parola greca stalagma, con il significato di "goccia". stalagmite f sing (pl.: stalagmiti) (geologia) deposito roccioso a forma di pinnacolo, che sorge dal suolo creato dallo stillicidio di acqua dal soffitto delle grotte o caverne Sillabazione sta | lag | mì | te Pronuncia IPA: /stalag'mite/ Etimologia / Derivazione deriva dal greco staaµ cioè "gocciolamento" Altre Definizioni con stalagmiti; stalattiti; rovesciate; Si innalzano dal suolo di alcune caverne naturali; Discese rovesciate; Cerca altre soluzioni cruciverba

STALAGMITI

