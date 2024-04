La Soluzione ♚ Spagnoli del nord La definizione e la soluzione di 6 lettere: Spagnoli del nord. BASCHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Spagnoli del nord: I Paesi Baschi (in basco Euskadi; in spagnolo País Vasco) sono una comunità autonoma della Spagna. La sua popolazione è di 2 189 534 abitanti. La città più popolosa è Bilbao con più di 350 000 abitanti, seguita da Vitoria (capoluogo dei Paesi Baschi) con 220 000 abitanti, e San Sebastián con 194 000 abitanti. Il capoluogo è Vitoria-Gasteiz. I Paesi Baschi confinano con la Francia (Aquitania) a nord-est, con la Navarra a sud-est, con La Rioja a sud, con la Castiglia e León a sud-ovest e la Cantabria a ovest. Le coste settentrionali sono bagnate dal Mar Cantabrico. Ha tasso di disoccupazione più basso della Spagna (7,5% nel terzo trimestre ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Paesi Baschi (in basco Euskadi; in spagnolo País Vasco) sono una comunità autonoma della Spagna. La sua popolazione è di 2 189 534 abitanti. La città più popolosa è Bilbao con più di 350 000 abitanti, seguita da Vitoria (capoluogo dei Paesi Baschi) con 220 000 abitanti, e San Sebastián con 194 000 abitanti. Il capoluogo è Vitoria-Gasteiz. I Paesi Baschi confinano con la Francia (Aquitania) a nord-est, con la Navarra a sud-est, con La Rioja a sud, con la Castiglia e León a sud-ovest e la Cantabria a ovest. Le coste settentrionali sono bagnate dal Mar Cantabrico. Ha tasso di disoccupazione più basso della Spagna (7,5% nel terzo trimestre ... baschi ( approfondimento) m pl plurale di basco Sillabazione bà |schi Etimologia / Derivazione da basco Altre Definizioni con baschi; spagnoli; nord; La Spagna con Bilbao; Lo zio degli Spagnoli; Il mas degli Spagnoli; Gli per gli Spagnoli; Le Faer nel Nord Atlantico; Vivono a nord dei Tedeschi; Località a nord del Lago di Como; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Spagnoli del nord

BASCHI

B

A

S

C

H

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Spagnoli del nord' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.