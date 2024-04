La Soluzione ♚ I pronomi come che e cui La definizione e la soluzione di 8 lettere: I pronomi come che e cui. RELATIVI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I pronomi come che e cui: Il pronome relativo sostituisce un elemento della frase mettendo in relazione proposizioni diverse. La frase da esso introdotta risulta subordinata a quella che contiene l'elemento sostituito (proposizione reggente). I pronomi relativi possono sostituire, a seconda dell'utilizzo, il soggetto, il complemento oggetto o un complemento indiretto della proposizione relativa. L'elemento sostituito è detto "antecedente". Il pronome relativo serve in genere a determinare l'antecedente, evitandone la ripetizione. Ad esempio: Carlo è il ragazzo che mi ha aiutato."Carlo" è l'antecedente di cui si vuole evitare la ripetizione. La reggente e la ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il pronome relativo sostituisce un elemento della frase mettendo in relazione proposizioni diverse. La frase da esso introdotta risulta subordinata a quella che contiene l'elemento sostituito (proposizione reggente). I pronomi relativi possono sostituire, a seconda dell'utilizzo, il soggetto, il complemento oggetto o un complemento indiretto della proposizione relativa. L'elemento sostituito è detto "antecedente". Il pronome relativo serve in genere a determinare l'antecedente, evitandone la ripetizione. Ad esempio: Carlo è il ragazzo che mi ha aiutato."Carlo" è l'antecedente di cui si vuole evitare la ripetizione. La reggente e la ... relativi m pl plurale di relativo Sillabazione re | la | tì | vi Etimologia / Derivazione vedi relativo Altre Definizioni con relativi; pronomi; come; La formulò Einstein; Dà il nome a una teoria formulata da Einstein; Nei pronomi e nel verbo; Si usa come questo; La Barbra di come eravamo; Una sostanza come l albumina; Cerca altre soluzioni cruciverba

