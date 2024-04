La Soluzione ♚ Intromissione La definizione e la soluzione di 9 lettere: Intromissione. INGERENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Intromissione: L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale. ingerenza f sing (pl.: ingerenze) intromissione non richiesta e non gradita in cose che non dovrebbero riguardare Sillabazione in | ge | rèn | za Pronuncia IPA: /ide'rntsa/ Etimologia / Derivazione derivazione di ingerire, dal latino ingerere cioè "portare dentro", formato da in- e gerere ossia "portare" Sinonimi intervento, partecipazione, intromissione, interferenza, intrusione Contrari disinteresse, indifferenza, noncuranza Altre Definizioni con ingerenza; intromissione; Intromissione nei fatti altrui; Intromissione interferenza; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Intromissione

INGERENZA

I

N

G

E

R

E

N

Z

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Intromissione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.