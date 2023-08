Intromissione interferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intromissione interferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INGERENZA

Significato/Curiosita : Intromissione interferenza

Angle tuttavia il match tra i due terminerà in no contest a causa dell'intromissione di mark henry ai danni di angle. nella prima difesa del titolo in... Costruire la democrazia, marxisti e liberali consideravano un'indebita ingerenza ogni intervento della chiesa nell'ambito sociale e politico. dopo la fine...