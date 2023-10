Una località della Val d Aosta - Cruciverba

Valle(disambigua). la valle(vallée d'aoste in francese,d'outa in francoprovenzale, augschtalann oppure ougstalland in walser,d'osta...

Saint-Vincent (pronuncia AFI : [s~ v~s~], Sèn-Veuncein o Sein Vinsein in patois, Finze in töitschu) è un comune italiano di 4 402 abitanti della Valle d'Aosta orientale. Data la sua centenaria vocazione turistica è soprannominata la Riviera delle Alpi. Si tratta del quarto comune più popoloso della regione, dopo Aosta, Sarre e il confinante Châtillon.